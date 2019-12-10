بالفيديو.. شاهد رد فعل السياح عند مشاهدة "ينابيع القرود الساخنة" باليابان

أصبحت تجمعًا لقرود المكاك

افتتح اليابانيون منتزه "كوداني" في شمال البلاد، وبعد فترة تم اكتشاف وجود بعض القرود التي تستمتع بالغطس والاستحمام في ينابيع ساخنة خارجية بالقرب من المنتزه، ولهذا تقرر إنشاء بركة خاصة للقرود ضمن المنتزه ولم يمض وقت طويل حتى أخذت القرود الأخرى تستمتع بهذه البركة أيضاً ثم بدأ السياح والزوار على السواء يتدفقون من حول العالم إلى منتزة "جيغوكوداني" لرؤية القرود التي استحوذت الينابيع الساخنة.

ويصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من مترين ومن النادر أن ترتفع درجة الحرارة فوق الصفر، وتجتمع جميع أنواع قرود المكاك في بركة المياه الساخنة بالمنتزه لتدفئة أجسادها الباردة.

وأشار موقع "يورو نيوز" إلى مجموعة من القرود تقوم بالغطس داخل ينابيع المياه الساخنة، مما يساعدها على الاسترخاء وتوافد إلى المكان العشرات من الزوار والسياح لالتقاط صور للقرود وهي تستحم. وقال سائح من الصين في الثلاثينات من عمره إن القرود تبدو لطيفة وسعيدة للغاية.