في دوري المحترفين .. الباطن يزيد من متاعب الفتح بالفوز عليه بعقر داره

واصل فريق الباطن نتائجه الإيجابية بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه على نظيره الفتح (3-2) في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما تراجع الفتح إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

باغت فريق الباطن نظيره الفتح بهدف مبكر في الدقيقة 4 حينما توغل المهاجم فابيو أبرو في الجهة اليسرى وسدد كرة ارتدت من الحارس وتهيأت أمام المحترف الهولندي يوسف جبيلي الذي سددها قوية على يسار حارس.

ولم يكد فريق الفتح يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بالهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط وهذه المرة عن طريق الهداف فابيو أبرو الذي استغل تمريرة طولية من يوسف جبلي انفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يلعب كرة ذكية من فوق الحارس استقرت في الشباك.

ونجح أصحاب الضيافة بتقليص الفارق في الدقيقة 22 عبر النجم المتألق فراس البريكان الذي تابع كرة مرتدة من الدفاع تهيأت أمامه ليسددها بطريقة أكروباتية رائعة داخل الشباك.

واستطاع المحترف المغربي مراد باتنا أن يعدل النتيجة للفتح في الدقيقة 34 مستغلاً تمريرة طولية من النجم البيروفي كويفا وضعته بمواجهة المرمى لم يتوان عن إيداعها في الشباك .

ومن هجمة مرتدة تمكن النجم الهولندي محمد رايحي من إعادة التقدم لفريق الباطن حينما هرب بالكرة من قرابة منتصف الملعب ليواجه الحارس مكسيم كوفال ويسدد كرة قوية استقرت في منتصف المرمى وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الأول.

ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الثاني عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بتفوق الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة طرد لاعب فريق الباطن محمد بسام الهرايجي بعد أن أشهر الحكم ماجد الشمراني البطاقة الصفراء الثانية له وذلك عند الدقيقة 80 من زمن المباراة.