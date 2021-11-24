"مالي": أمريكا لن تجلس مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران من صنع قنبلة نووية

أشار إلى توجّه لبحث مساعٍ أخرى في حال لم تعُدْ طهران لاتفاق 2015

حذر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي، اليوم (الأربعاء)، من أن الولايات المتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي، إذا بدأت إيران الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية.

وقال "مالي" خلال حديثه للإذاعة الأمريكية: "إذا اختارت طهران ألا تعود للاتفاق النووي في 2015، فسيتعين علينا بحث مساعٍ أخرى تشمل الدبلوماسية؛ لمواجهة طموحاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".