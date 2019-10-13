"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.
ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميع.السفارة السعودية السفارة السعودية في اليابان إعصار هاغيبيس
دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث
أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.
ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميع.