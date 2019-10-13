"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.

السفارة السعودية السفارة السعودية في اليابان إعصار هاغيبيس

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13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 11:04 AM

دعت إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

"السفارة السعودية" باليابان تعلن سلامة السعوديين من إعصار هاغيبس

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة في الوقت نفسه، إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أيّ طارئ:

‏09055833862

‏0335895242

‏متمنية السلامة للجميع.

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السفارة السعودية السفارة السعودية في اليابان إعصار هاغيبيس

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