"سبق" تقف ميدانياً على تطبيق قرار منع التجول بمكة على مدى 24 ساعة يومياً

الشوارع خالية من المارة وانتشار أمني كثيف ونقاط منع على كافة الطرق

وقفت عدسة "سبق" على القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بمنع التجول في أرجاء مدينة مكة المكرمة كافة على مدى (24) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

ورصدت "سبق" خلو الطرقات من المواطنين والمقيمين إلا من شملهم الاستثناء بعد مباشرة تطبيق القرار بانتشار دوريات الأمن ومرور العاصمة المقدسة، بشكل مكثف، كما شكلت نقاط تفتيش على نطاق واسع في طرقات مخططات الشرائع وعلى الطرقات الرئيسة والفرعية منها.

كما وقفت عدسة "سبق" على منطقة العزيزية، ورصدت الجهود الأمنية من قبل قوات الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة بالوجود الأمني الكثيف على مداخل الحي الرئيسة والفرعية من خلال عمل نقاط منع.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، والذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8/ 8/ 1441هـ.