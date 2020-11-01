خلعا حديد شفاط الحمام وتسللا.. هروب سجينين من دار الملاحظة بجازان

من جنسية إثيوبية وموقوفين في قضية مخدرات والجهات المختصّة تحقّق

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هروب سجينيْن من دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهما موقوفان في قضية مخدرات.

وبيّنت المصادر أنهما من جنسية إثيوبية، وتمكّنا من الهرب بعد خلع حديد مروحة شفاط الحمام في المهجع وتسللا منها وهربا.