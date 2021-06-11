"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة

بعد بيعها وتسويقها أقراص لحام وأقراص صنفرة بعلامة مقلدة

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مُقلدة بعلامة تجارية مُسجلة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت (100 ألف) ريال، لبيعها وتسويقها أقراص لحام، وأقراص صنفرة، تحمل علامة مقلدة بعلامة تجارية مسجلة.

وقالت الملكية الفكرية: احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 02:14 PM

بعد بيعها وتسويقها أقراص لحام وأقراص صنفرة بعلامة مقلدة

"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة

ذياب الشمري

الرياض

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مُقلدة بعلامة تجارية مُسجلة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت (100 ألف) ريال، لبيعها وتسويقها أقراص لحام، وأقراص صنفرة، تحمل علامة مقلدة بعلامة تجارية مسجلة.

وقالت الملكية الفكرية: احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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