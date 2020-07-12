"مركز التواصل" بـ"الإعلام" يطلق الهوية الإعلامية البصرية لموسم حج 1441هـ

أتاحها للاستخدام من قِبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج العام الحالي 1441 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قِبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.

وتأتي هذه الهوية امتدادًا لهوية العامَين الماضيَين، مع تغييرات طفيفة، تتناسب مع حج العام الحالي، إضافة إلى شعار لفظي جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية الـ46 من سورة الحجر {ادخلوها بسلام آمنين}؛ إذ تم الاكتفاء بكلمتَي "بسلام آمنين". وتعني كلمة "بسلام" أي سالمين من الآفات، وكلمة "آمنين" أي من كل خوف.

ويتكون الشعار البصري لحج 1441 هجرية من أربع دوائر، يقطعها رقما 20 و41 كاختصار لعام 1441 هجريًّا الموافق 2020 ميلاديًّا، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود، يرمز للكعبة المشرفة.

وجميع التصميم يجسد كلمة "حج". ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات بيضاء للطائفين والتباعد بينهم كبروتوكول صحي أثناء أداء المناسك.

وتم التطوير بإضافة الشعار اللفظي "بسلام آمنين" مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التي أصبحت مرنة أكثر؛ لتعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية لإقامة الشعيرة، وحماية صحة الحجاج.

ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للهوية الموحدة لحج العام الحالي انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل والتناغم في أدائها الإعلامي.

وكان مركز التواصل قد تولى تصميم كثير من الهويات الإعلامية وإطلاقها في عدد من المناسبات والأحداث الوطنية خلال السنوات الماضية.