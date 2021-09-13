"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 66 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546067 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535144 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8628 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2295 والحالات الحرجة 481 حالة.