"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 66 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546067 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535144 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8628 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2295 والحالات الحرجة 481 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546067 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535144 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8628 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2295 والحالات الحرجة 481 حالة.