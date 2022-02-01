أمير تبوك يواسي "خليفة الدهاش" في وفاة زوجته

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون الأمنية سابقًا، خليفة بن هجهوج الخليفة الدهاش، في وفاة زوجته -رحمها الله-.



وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، داعيًا المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



وأعرب خليفة الدهاش عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.