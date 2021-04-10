"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 10 أبريل 2021، تسجيل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 397636 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 382776 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6747 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8113 والحالات الحرجة 914 حالة.