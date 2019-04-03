"الزاهد": نعمل على تمكين المرأة في المناصب القيادية بالقطاعَيْن العام والخاص

وعدت بأن تكون "الخدمة المدنية" النموذج للوزارات والجهات الأخرى في تمكينها

أكدت هند الزاهد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، في أول ظهور إعلامي لها للحديث عن أبرز المهام التي ستقوم عليها في ملف تمكين المرأة أنها ستعمل على تمكين المرأة في المناصب القيادية بالقطاعَيْن العام والخاص.

وأشارت إلى أن عدم تكافؤ الفرص أبرز التحديات التي تواجهها، واعتبرت أن عدد النساء في القطاعين التعليمي والصحي جيد، لكن عدد القيادات النسائية فيهما محدود جدًّا.

وأضافت هند الزاهد أمس لبرنامج يا هلا بأن "المرأة هي النواة الرئيسة للأسرة والمجتمع، وشريكة لأخيها المواطن، وتمكينها في القطاعَيْن العام والخاص مهم للغاية".

ووعدت هند الزاهد بأن تكون وزارة الخدمة المدنية النموذج للوزارات والجهات الأخرى في تمكين المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى تشديد الوزير سليمان الحمدان في أول اجتماع بها على تحقيق ذلك.