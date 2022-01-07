لوحات ترحيبية تزيّن شوارع "وادي الدواسر" ترحيبًا بالمشاركين في رالي السعودية

كتبت بلغات عدة.. وسط اهتمام كبير من سكان المنطقة

عمدت محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع بلدية المحافظة، إلى تركيب مجموعة من الشاشات الذكية التفاعلية، واللوحات للترحيب بالمشاركين في رالي داكار السعودية 2022، بعدة لغات؛ حيث ستشهد المحافظة وللعام الثالث على التوالي مراحل من الرالي وسط ترحيب ومتابعة واهتمام سكان وادي الدواسر.



تجدر الإشارة إلى أنه وحسب خطة الرالي ستشهد وادي الدواسر المرحلة الثامنة "10 يناير"، الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم، وتعتبر هذه المرحلة صعبة بكثبانها الرمليّة والطويلة للغاية، والمرحلة التاسعة "11 يناير"، وادي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم- والمرحلة العاشرة "12 يناير"، وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم.