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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 10 صباحاً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تشكُّل سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.