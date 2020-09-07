حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 1.386 مغربيًّا ويقتل 33

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 73.780

سجَّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73.780 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1.394.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 56.096.

0

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 10:03 PM

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 73.780

حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 1.386 مغربيًّا ويقتل 33

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

0 465

سجَّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين منذ ظهور الجائحة فيها 73.780 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1.394.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 56.096.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020