مستشفى جنوب القنفذة يحصل على جائزة إحسان لقياس تجربة المريض

وحدة اضطرابات النمو حققت المركز الأول على المملكة للعام 2020

حصلت وحدة اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى جنوب القنفذة على المركز الأول على مستوى المملكة للعام 2020 في قياس تجربة المريض ضمن جائزة إحسان.

وثمّن مدير المستشفى الأخصائي علي محمد الحربي جهد فريق العمل القائم بهذه الأعمال لخدمة المستفيدين، وحثهم على مواصلة الجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعمل بالوحدة كادر طبي من أطباء واستشاريين وأخصائيات لتيسير أعمال الوحدة، وتقوم العيادة بتقديم خدمات تتضمن الاختبارات والمقاييس النفسية، وكذلك تشخيص حالات الأطفال الذين يعانون من بعض الاضطرابات كالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتخلف العقلي.

وبدأ العمل بالوحدة مطلع 2020م، وتستقبل حوالى 120 حالة شهريًّا.