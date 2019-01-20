"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة

عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.

و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.

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20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440 10:53 AM

"الفريح" أستاذ مساعد بكلية الإدارة بجامعة المجمعة

صحيفة سبق الإلكترونية

المجمعة

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عُين الدكتور عادل بن سليمان الفريح، أستاذاً مساعداً بكلية الإدارة بجامعة المجمعة.

و"الفريح" صاحب خبرة أكاديمية طويلة، ونشر أكثر من ٨ بحوث علمية وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية المحلية والدولية، وعضو محكّم لأكثر من مجلة علمية دولية تصنيف Scopus وISI، وعضو بهيئة التحرير لأكثر من ٥ مجلات علمية تصنيف Scopus وISI، وفاز بأفضل بحث مقدم في مؤتمر الإدارة بالولايات المتحدة ٢٠١٤.

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