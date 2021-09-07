يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تشمل 10 محافظات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 09:56 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تشمل 10 محافظات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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