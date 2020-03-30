العثور على مواطن متوفى داخل سيارته بالعقيق.. والجهات الأمنية تباشر

تباشر الجهات الأمنية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مساء اليوم، حادثة العثور على مواطن متوفى داخل مركبته.



وقال الناطق الإعلامي لشرطة الباحة، العميد سعد صالح طراد، لـ"سبق": "الحالة عرضية حسب إجراءات الاستدلالات الأولية".



"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.