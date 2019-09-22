"نائب أمير الرياض": اليوم نستشعر مكانة بلادنا دولياً وإسلامياً وعربياً

"محمد بن عبدالرحمن": المنطقة تحظى بمشروعات تنموية متنوعة واهتمام كبير

رفع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ في كلمة بهذه المناسبة: "تحل علينا في الرابع والعشرين من الشهر المحرم لعام 1441هـ / 23 سبتمبر 2019م، مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89، وتمثل هذه المناسبة العزيزة والغالية التاريخ المجيد لتوحيد هذا الصرح الشامخ وتوحيد الكلمة والصف على منهج ودستور قائم على كتاب الله -عزّ وجلّ-، وسنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، بأيدي الرجال المخلصين تحت قيادة حكيمة وشخصية عظيمة في الحنكة والمقام للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- فتحققت على أيديهم راية التوحيد وتبدل معهم -بعون الله- الخوف إلى أمن وسكينة، والشدة إلى رخاء ونهضة، وسار على هذا النهج القويم أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله - حتى هذا العهد الميمون عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعضده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-".

وأضاف نائب أمير الرياض: "إننا نستشعر في هذه المناسبة ما تحظى به بلادنا من مكانة في أعلى المستويات الدولية والإسلامية والعربية ودورها الفاعل لقضايا السلم وتحقيق الأمن للبشرية وما شرفها الله -سبحانه وتعالى- من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهم فسخرت الإمكانات والقدرات كافة اعتزازاً منها بهذه الخدمة الجليلة".

وأكّد الأمير محمد بن عبدالرحمن، اليوم، بالطموح العالي والسعي المتواصل برؤية حكيمة ومتطلعة "المملكة 2030" لاقتصاد وطني شامل ومستدام ونهضة وطنية شاملة يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحظيت منطقة الرياض من عطائها في مشروعات تنموية كبرى متنوعة واهتمام كبير ومتابعة مباشرة يستشعرها كل مواطن ومقيم.

وسأل الله -العلي القدير- أن يحفظ هذا الوطن شامخاً بقيادته وعزيزاً بشعبه وعظيماً بمكانته قبلة للإسلام والمسلمين، وأن يديم علينا الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة.