القيادة تهنئ رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فليكس تشيسكيدي؛ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال الملك المفدى: يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس فليكس تشيسكيدي؛ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال سمو ولي العهد: يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبّر لكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.