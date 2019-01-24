بالصور.. السفير "الغريري" يتفقد الملحقية الثقافية في أولى زياراته بالرباط

قام بجولة داخل المكتبة التي تُعتبر ثالث أكبر مكتبة بالعاصمة المغربية

في أول زيارة له منذ مباشرته سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين في المغرب قام السفير عبدالله بن سعد الغريري بزيارة للملحقية الثقافية في الرباط، وكان في استقباله الملحق الثقافي مساعد بن أحمد الجراح، ومدير الشؤون الثقافية عبدالمنعم التميمي، ومدير الشؤون الدراسية شايع القحطاني، وجميع منسوبي الملحقية.

وتفصيلاً، ألقى الملحق الثقافي كلمة ترحيبية نيابة عن زملائه، رحب فيها بالسفير في أول جولة تفقدية للمكاتب التابعة للسفارة، وقدم شرحًا عن الملحقية التي تأسست عام 1973 م.

وأشاد بالدعم الذي يقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين للملحقيات عامة، سواء كانت ثقافية أو أكاديمية، معرجًا على دور الأنشطة الثقافية للملحقية؛ إذ تشارك في أغلب المعارض التي تقام في الجامعات والمكتبات الوطنية، ومعرض الكتاب الدولي، وغيرها من الجهات الثقافية الأخرى. مشيدًا بالمعرض المتنقل بالصور والمجسمات الذي يعكس الواقع الحضاري للمملكة.

وألقى السفير "الغريري" كلمة توجيهية لمنسوبي الملحقية، وشكرهم على جهودهم ومشاركاتهم الفعالة في المناشط التي تقام في المغرب، ثم قام بجولة داخل مكتبة الملحقية التي تعتبر ثالث أكبر مكتبة في الرباط، وتحتوي على كتب ومراجع نادرة، وهي مقصد للطلاب والباحثين والأساتذة، كما يقام بها محاضرات وندوات دورية.

وتجول داخل المكتبة، وأبدى إعجابه بها، وبما تحتويه من مخطوطات وكتب قيمة، كما استمع خلال جولته إلى شرح موسع عن نشاط أقسام الشؤون الدراسية والثقافية والتصاديق.

وفي نهاية الزيارة قُدم للسفير درع تذكارية بهذه المناسبة.