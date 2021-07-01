اليوم تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين في عدة مهن للمهارات اللازمة

"الموارد": من المقرر أن يبدأ تدريجيًّا بما يتناسب مع حجم المنشأة والمرحلة الأخيرة يناير المقبل

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحِرَفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها؛ وذلك ضمن برنامج الفحص المهني. يأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج؛ حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة؛ بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

وفي هذا الخصوص، صرح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن الوزارة مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة؛ مضيفًا أن الوزارة تعمل على ‎الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

وبرنامج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حِرَفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية؛ حيث يعمل البرنامج في مسارين؛ الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية؛ في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام؛ فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، ثم المنشآت الكبيرة، التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملًا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة التي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملًا، ثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملًا، وأخيرًا المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

‎الجدير بالذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة، ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في تاريخ 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021، برنامج "الفحص المهني"؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.