بالصور.. إغلاق معمل مخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل شقة بالطائف

تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه

استغلّ مجموعة من العمالة الوافدة إحدى الشقق السكنية العشوائية غير المُرخصة بشمال الطائف، لتحويلها معملًا لخياطة الملابس الرجالية، والاستفادة من الإقبال على ذلك من قبل المواطنين، كذلك ربما التعاون مع بعض محالّ التفصيل والخياطة وتخفيف الضغط في خياطة الثياب وغيرها.

ونجح مراقبو الأمانة ممثلةً في (بلدية شمال الطائف الفرعية) في ضبط المعمل المخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل الشقة والذي يفتقر لأدنى الاشتراطات النظامية، وجرى إغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه.