وزير الخارجية: تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تدشين وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة.
وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. #عودة_آمنة mofa.gov.sa/es
خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تدشين وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة.
وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. #عودة_آمنة mofa.gov.sa/es