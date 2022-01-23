المحافظ العقارية تحتفل بنجاح المزاد العقاري التاريخي الأضخم والأكبر والأقوى بمشاركة 30 تكتلًا عقاريًّا

محققًا مبيعات تجاوزت 4 مليارات ريال

شهد مزاد أرض شاطئ القطيف، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إعلان شركة المحافظ العقارية الاحتفالَ الكبير بالصفقة المليارية التاريخية الأضخم والأكبر في تاريخ لجنة المساهمات العقارية ومحافظة القطيف، بحصيلة مبيعات تجاوزت 4 مليارات ريال، لتسجل بذلك أيضًا إعلان نجاح أقوى مزاد عقاري في المملكة هذا العام، بمشاركة 30 تكتلًا عقاريًّا من مختلف مناطق المملكة.

وحول هذا النجاح الاستثنائي صرّح الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية -المسوّق العقاري المعتمد لمزاد "مسك تاروت"- قائلًا: "نحمد الله على فضله وتوفيقه، ونفخر بهذا الإنجاز العقاري التاريخي، الذي أتى بعد حصيلة جهد متواصل مستمر لأكثر من 3 أشهر، لتخطيط وإطلاق الحملة التسويقية لمزاد "مسك تاروت"، وبجهود ومتابعة لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، بالصورة التي تلائم قيمة ومكانة هذه الأرض المتفردة، وما تحمله من مُقَوّمات استثمارية يندر تكرارها، والذي أسفر -بحمد الله- عن حضور متألق لـ150 مستثمرًا شكّلوا 30 تكتلًا عقاريًّا، ورصدوا ما يقارب 100 مليار ريال للمشاركة في هذا المزاد؛ حيث ضمت هذه التكتلات نخبة المستثمرين من مختلف مناطق المملكة، والذين أعلنوا مشاركتهم وتسجيلهم المبكر بتسليم الشيكات المصدقة؛ وذلك قبل انطلاق المزاد بأكثر من أسبوع؛ مما كان له أكبر الأثر في تحقيق مبيعات بلغت 4.197.609.834 ريالًا، لأكبر وأضخم مزاد في تاريخ لجنة المساهمات العقارية؛ حيث أثبتت هذه الصفقة المليارية التاريخية القوة المتنامية لسوق العقار السعودي، وما يحمله من الفرص الاستثمارية القوية، ذات القيم والعوائد الملائمة لكبار ونخبة المستثمرين؛ مما ينعكس إيجابًا على ضخ المزيد من الاستثمارات".

وقد تميز المزاد بتنظيم احترافي فاخر، شَمِلَ كل التجهيزات الفنية واللوجستية، بما في ذلك نظام تقني متكامل للبث الحي وتنظيم المزايدات بشكل سلس، نال إعجاب المستثمرين وسهّل عليهم عمليات المزايدة؛ حيث تم تجهيز صالة المزاد بشاشة إلكترونية عملاقة بمساحة 300م٢ تقريبًا.

كما تميزت الحملة باستخدام وسائل تسويقية متنوعة عالية الجودة، شملت الإعلان عبر كبرى وسائل الإعلام المرئي والرقمي والمقروء والمسموع، شملت قناة "العربية" وإذاعة "UFM" وأبرز الصحف المحلية والإلكترونية.

وفي الختام عبّر "السيف" عن "تقديره وشكره وامتنانه وتهنئته، للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، والتكتل الفائز بالمزاد، وكل المستثمرين وعملاء وشركاء المحافظ العقارية الكرام، وفريق المحافظ العقارية المتميز".