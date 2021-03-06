وزارة الرياضة واتحاد السيارات.. تقدم العزاء لأسرة "الشمري"

المتسابق تعرّض لحادث خلال رالي الشرقية

قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نعى الشمري قبل قليل أيضاً، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 02:26 PM

المتسابق تعرّض لحادث خلال رالي الشرقية

وزارة الرياضة واتحاد السيارات.. تقدم العزاء لأسرة "الشمري"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نعى الشمري قبل قليل أيضاً، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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