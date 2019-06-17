"بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء

بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أعلنت جمعية البر الخيرية بصامطة عن إطلاق برنامج إقراض (تمويلي) بالشراكة مع بنك التنمية الإجتماعية و الذي يهدف لإقراض و تمكين الأسر من أبناء المستفيدين للجمعية و المستفيدين المسجلين في الضمان الإجتماعي حسب تفاصيل واشتراطات معلن عنها و بحجم اقراض يصل لخمسين ألف ريال سعودي.

و قد قال الشيخ عبدالله سهلي رئيس مجلس الإدارة أن تدشين مثل هذه البرامج يساعد على تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود على الحصول على مصادر دخل إضافية.

و شكر رئيس المجلس بنك التنمية الإجتماعية على هذه الشراكة و المساعدة في تنفيذ برامج تنموية تختص بمستفيدين لهم الحق علينا للعمل و الإجتهاد في توفير مصادر دخل بديلة لهم.

كما شكر المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ أحمد حملي بنك التنمية الإجتماعية ممثلا بباحث المشاريع الأستاذ أحمد الدوسري على تعاونه و تواصله الدائم بالجمعية و تسهيل العمل المشترك لتنفيذ هذه الشراكة.