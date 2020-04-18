أيّد الاحتجاجات ضد الإغلاق.. ترامب: "حرّروا مينيسوتا وميشيغان وفيرجينيا"

قال: بعض الولايات ستُعيد فتح اقتصادها قريباً .. نسبة الوفيات أصبحت أقل

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ دعمه لاحتجاجات ضدّ تدابير الإغلاق في ولايات أمريكية عدة.

وكتب ترامب سلسلة من التغريدات مثل: "حرّروا مينيسوتا"، "حرّروا ميشيغان" و"حرّروا فيرجينيا".

ويحتجّ المتظاهرون على تدابير الإغلاق المتشدّدة التي تطول الاقتصاد ويقولون إنها تتسبّب في أذى للمواطنين، بينما يحذّر المسؤولون في القطاع الصحي من أنّ رفع التدابير سيؤدي إلى انتشار العدوى.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت الخميس، أعلى نسبة وفيات في يوم واحد بعد تسجيل 4591 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقد يعود هذا الارتفاع إلى أن جامعة جون هوبكينز بدأت بإضافة عدد الوفيات المحتملة من جرّاء الإصابة بفيروس كوفيد-19.

قال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي لخلية العمل الخاصة بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريباً، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلاً "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه"، وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس، كما أعلن أيضاً أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.