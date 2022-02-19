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يدشن عددًا من المشروعات التنموية.. ويستمع إلى مطالب الأهالي

الاثنين.. خالد الفيصل يستأنف جولاته.. في "الخرمة ورنية وتربة"

يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، يوم الاثنين القادم، جولاته، من خلال زيارة محافظات "الخرمة، تربة، رنية"، وذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.



ويلتقي الفيصل المجالس المحلية في تلك المحافظات، وتحديدًا في المركز الحضاري بمحافظة الخرمة؛ حيث يطلع خلالها على المشاريع المنجزة، وتلك الجاري تنفيذها، إضافة إلى المشروعات المعتمدة.



‏ويدشن أمير مكة بعض المشاريع التنموية، ويستمع لمطالب الأهالي في محافظات "الخرمة، تربة، رنية".