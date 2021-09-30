"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547134 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536178 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8716 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 212 حالة.