"ضمك" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "الطائي"

نجح فريق ضمك في حصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على شقيقه الطائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بفوز ضمك بهدف نظيف سجله محترف الفريق ساكتاش في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد ضمك أول ثلاث نقاط له في المسابقة ليصبح بالمركز التاسع، فيما يبقى الطائي بلا أي رصيد بعد هزيمته في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة ليبقى في المركز الأخير.