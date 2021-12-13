"الجاسر": سداد 100% من مستحقات القطاع الخاص يعكس كفاءة الصرف وتعزيز الشراكة

تصنيف 3 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي وأفضل 10 مطارات بالشرق

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير "الجاسر" أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شرعت بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر أكثر من 92 مبادرة تحتوي على أكثر من 370 مشروعًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية؛ حيث تم توقيع وتشغيل أكبر عقود للإسناد والتشغيل باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال، وتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمارات تتجاوز 7 مليارات؛ لرفع كفاءة شبكة الموانئ السعودية وتمكينه.

وبيّن "الجاسر" أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تم إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح 32 شركة عالمية ومحلية رائدة رخص مزاولة النشاط اللوجستي لأول مرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي، وتسهيل الإجراءات التي شملت تقليل مدة الفسح من 288 ساعة إلى 8 ساعات، موضحًا أنه تم إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي باستثمار كامل من قبل (ميرسك العالمية)، مما يسهم في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتوليد مزيد من الفرص الوظيفية.

وقال: إنه تم هذا العام إطلاق 5 منصات لوجستية لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة (من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة للعام 2025 حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ 5 منصات)، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي.

وأوضح وزير النقل أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية عززت قدراتها، ورفعت تصنيف موانيها عالميًّا، وفق التقرير السنوي لـ"Lloyd's List" لعام 2021م الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات، حيث تقدّمت المملكة عالميًّا في حجم كميات المناولة في شبكة الموانئ إلى المرتبة 16 دوليًّا، كما تم إعلان دخول 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، حيث حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز37 عالمياً؛ ليعكس الخطوات المتسارعة نحو تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية، فقد تم تصنيف المملكة في المرتبة الخامسة عالميًّا أسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات، وفق مؤشر أونكتاد التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي ما يجسد التطور الكبير في شبكة الموانئ، كما نجحت المنظومة في رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول البحري السعودي و أصبحت السعودية تحتل المرتبة 20 عالميًّا في الحمولة الوطنية.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مبينًا قصص نجاح شملت مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والذي تم إنشاؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص، وتشغيل وإدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بملكية كاملة من القطاع الخاص عبر نموذج BOT، مؤكدًا أن وزارة النقل والنقل والخدمات اللوجستية صرفت ما نسبته 100% من كامل حقوق المقاولين؛ لتمكين القطاع الخاص، ما يعكس كفاءة الصرف في القطاع، وكذلك تحقيق المركز الثالث في جائزة هيئة كفاءة الإنفاق.

وفي قطاع الطيران المدني بيّن المهندس "الجاسر" أن هذا العام شهد دخول 4 مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل 100 مطار عالمي وأفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط وذلك بالتنافس مع 500 مطار من مختلف دول العالم، كما واصل المشغلون الجويون السعوديون تقدمهم الدولي في القوائم العالمية، متقدمةً في تصنيف تراكس الذي يقيس أداء خدمات شركات الطيران عالميا.

وفي القطاع السككي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحفيزًا لسلاسل الإمداد واستثمار شبكة القطارات بالمملكة تم نقل 18 مليون طن من المعادن عبر القطارات، مما أسهم في توفير 900 ألف رحلة للشاحنات خفض استهلاك الوقود، وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون وحماية أصول شبكة الطرق، كما أنجز (سار) نقل أكثر من 60 مليون طن من المعادن منذ انطلاق الخدمة، مما أسهم في إزاحة أكثر من 4.5 مليون شاحنة عن الطرق، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي لدعم قطاع الصناعة والتعدين.

وفي مجال الطرق، أوضح أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنجزت هذا العام ما يزيد على 1374 كم من الطرق من خلال 47 مشروعًا؛ لتسهيل حركة التنقل ودعم التنمية والمحافظة على صدارة المملكة المملكة عالميًّا في هذا المؤشر، كما أطلقت مشروع كود الطرق السعودي لإنشاء الطرق والجسور طبقًا لأفضل الممارسات العالمية وتطبيق حوكمة لرفع جودتها وخفض تكاليف الصيانة وزيادة عمرها الافتراضي، واعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 13 لكل 100 ألف، وتم تجاوز مستهدف عام 2021 والبالغ 15 لكل 100 ألف، كما تم إطلاق النظام التقني لدخول الشاحنات للمدن الرئيسية؛ بهدف تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن حيث تم تحديد مواعيد للشاحنات لتقليل الانتظار من 3 ساعات إلى 30 دقيقة.

وفي مجال التوطين، قال "الجاسر": إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تولي أولوية لقضايا التوطين وتمكين الشباب السعودي، موضحًا أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف في القطاع اللوجستي، كما تم إطلاق مبادرة توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الموارد البشرية وتوطين 45 ألف وظيفة، حيث تمت مباشرة العمل في 22 ألف وظيفة في القطاع، وإنجاز توطين ما نسبته 100% في مهن مساعد طيار مراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وتوطين مهن منافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.