"هلال الباحة" يشارك بمهرجان الرمان بركن توعوي وفِرق إسعافية

يُعقد بقرية ترف رغدان ويستمر لمدة أسبوع

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان مهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة، الذي رعاه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بقرية ترف رغدان.

وصرَّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن فرع الهيئة، بتوجيه المدير العام خالد محمد الغامدي، يشارك بركن توعوي تثقيفي وفرقتَين إسعافيتَين بجانب القيادة الميدانية تزامنًا مع انطلاق الفعاليات هذا اليوم، بمشاركة إدارة التطوع؛ وذلك لتقديم الخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف بالمهرجان.