إصابة الفنان المصري "أحمد مكي" بكورونا وعزله بمنزله

بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحاليل التي أجراها.. بدأ في تلقي العلاج

أعلن الفنان المصري أحمد مكي، أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل الذي أجراه داخل أحد المعامل الخاصة.

وبحسب وسائل إعلامية مصرية، أصيب مكي (42 عامًا) بكورونا، وبدأ على الفور في عزل نفسه بمنزله، وتلقي بروتوكول العلاج الذي أقرته منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا ل"روسيا اليوم" اشتهر مكي بأدواره الكوميدية؛ لا سيما في فيلم "مرجان أحمد مرجان" أمام النجم المصري عادل إمام، بخلاف أجزاء متعددة من مسلسليه "الكبير أوي"، و"تامر وشوقية".‎