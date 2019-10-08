"الأرصاد" تعلن حالة ماطرة جديدة بمعظم المناطق .. تبداً غداً وتنتهي الأحد

متوسطة إلى غزيرة قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى.

تفصيلاً، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر.

وأوضحت أنها قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق "جازان, وعسير, والباحة, ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة", ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة "قد تكون رعدية" على أجزاءٍ من مناطق "تبوك, والجوف, والحدود الشمالية, وحائل, والقصيم, والرياض والشرقية".