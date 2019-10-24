صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"

الصلاة عليه بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع "أبا الشيوخ"

تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

حائل الشملي صاعقة رعدية

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24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:28 PM

الصلاة عليه بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع "أبا الشيوخ"

صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"

خالد السليمي

حائل

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تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

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