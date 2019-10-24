صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"

الصلاة عليه بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع "أبا الشيوخ"

تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.