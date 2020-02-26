"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي

استعرضا الملفات الإقليمية ذات الصلة بسوريا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام والمبعوث الخاص لسوريا السيد جويل رايبرن.

وشهد الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية، والملفات الإقليمية ذات الصلة.