الدفاع المدني يحذر من أمطار تبدأ غدًا وتستمر حتى الجمعة

تستهدف الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول؛ حيث يتوقع هطول أمطار على معظم الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.



وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.



ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنُّبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.



وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة، والتي قد تمر بمجاري السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.