أبها يواصل صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

في ختام الجولة 12 .. الجمعان يتصدر الهدافين

حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، تصدره لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للجولة الرابعة على التوالي عقب استعادته نغمة الانتصارات على حساب مضيفه الشعلة بهدف وحيد.

جاء ذلك في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الشعلة في الخرج لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة، ليرتفع رصيد أبها بهذا الفوز إلى 25 نقطة معززًا من صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريقي هجر وضمك.

التقرير التالي يرصد لنا أبرز ما حفلت به الجولة الثانية عشرة من إحصائيات وأرقام متنوعة:

ــ (16) هدفًا سجّلت في (10) لقاءات، انتهت (6) منها بالفوز، و(4) تعادلات منها (2) إيجابي، و(2) سلبي.

ــ يتصدّر قائمة الهدافين حتى الآن، فيصل الجمعان (هجر) بـ(7) أهداف، يليه الزامبي سكالا سميث (النجوم) والتريندادي ليستر إستفيان (المجزل) بـ(6)، ثم كلٍ من صالح آل عباس (نجران) والتشادي المواليد عثمان الحاج (جدة) والبنمي خوسيه فاجاردو (الكوكب) والمالي شيبان طراوري (النهضة) والتونسي هشام الصيفي (العين) بـ(5) أهداف.

ــ ظهرت البطاقة الحمراء في هذه الجولة مرتين، الأولى من نصيب لاعب المجزل ماجد الزهراني، والثانية من نصيب لاعب جدة المالي عثمان دياباتي، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء مع نهاية الجولة إلى (20) بطاقة.

ــ احتسب في هذه الجولة (4) ركلات جزاء، الأولى للجيل أمام العروبة أحرزها البرازيلي فالجينيه ألفيس، والثانية للنجوم أمام الكوكب أهدرها الإيفواري هيرمان كواو، والثالثة للكوكب أمام النجوم أهدرها السنغالي مينيان ديوف، والرابعة لجدة أمام العين أحرزها المالي عثمان دياباتي، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة حتى الآن إلى (37) ركلة، (28) منها أحرزت، و(9) مهدرة.

ــ أقوى الفرق هجومًا فريق جدة بـ(17) هدفًا، يليه ضمك والعين بـ(16)، ثم هجر والأنصار ونجران والمجزل بـ(15)، بينما الأضعف هجومًا فريق الطائي بـ(8) أهداف.

ــ أقوى الفرق دفاعًا لا يزال فريق هجر بـ(5) أهداف، فيما الأضعف دفاعًا فريق القيصومة بـ(23) هدفًا.

ــ أكثر الفرق فوزًا أبها بـ(8) انتصارات، يليه ضمك والأنصار بـ(6)، ثم هجر وجدة والعين والجبلين ونجران والجيل بـ(5)، فيما الأقل فوزًا فريقا النجوم والقيصومة بـ(2).

ــ أكثر الفرق تعادلاً فريقا هجر والنجوم بـ(7) تعادلات، يليه جدة بـ(6)، فيما الأقّل تعادلاً فريق أبها بـ(1).

ــ أكثر الفرق خسارةً القيصومة بـ(8) هزائم، يليه الكوكب بـ(7)، ثم النهضة والشعلة والطائي والعروبة بـ(6)، فيما الأقّل خسارة هجر بلا خسارة.

ــ ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (249) هدفًا.

ــ بلغ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول (101) هدف، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (148) هدفًا.

ــ بلغ عدد مرّات الفوز بنهاية هذه الجولة داخل الأرض بواقع (53) انتصارًا، بينما بلغ عددها خارج الأرض بواقع (33) انتصارًا.

ــ أُجريت حتى الآن (120) مباراة في اثنتي عشرة جولة، انتهت منها (86) لقاء بانتصار، و(34) تعادلاً، منها (21) إيجابيًا و(13) سلبيًا.