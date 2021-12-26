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أكد: سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف

بالفيديو.. متحدث التحالف في تحذير شديد اللهجة لقيادات الحوثيين: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس"

وجّه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى قيادات الحوثيين، وقال: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" وأكد: "سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف."

وقال "المالكي": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، وأضاف: "القيادات الإرهابية الحوثية يستخدمون الألياف البصرية في اجتماعاتهم السرية وعليهم أن يعلموا أنهم "مخترقون".

وتابع متحدث التحالف القول: الحوثي يصلي ولا نعلم لأي قبلة يصلي؟ وهو من استهدف #مكة_المكرمة بالصواريخ الباليستية.