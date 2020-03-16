"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحالات توزَّعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف

سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.

العراق وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 01:41 AM

الحالات توزَّعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف

"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.

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