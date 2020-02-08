"ابن مشيط" يوجِّه مديري الإدارات الحكومية بتفعيل مبادرة "عسير كذا أجمل"

تنطلق غدًا في خميس مشيط لإزالة التشوهات بالمحافظة

وجَّه محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مديري الجهات الحكومية في المحافظة إلى التعاون والمشاركة في تفعيل حملة "عسير كذا أجمل" التي تنطلق غدًا في المحافظة لإزالة التشوهات بالمحافظة.

وأكد "ابن مشيط" أن الحملة تأتي في ظل توجيهات وحرص ومتابعة أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظة الله-. موضحًا أن إزالة التشوهات والتوعية والتثقيف هي أساس الحملة، ومشيرًا إلى أهمية إشراك شرائح المجتمع كافة، ومساهمتهم في نجاح الحملة، ومنهم الطلاب والطالبات؛ كونهم رواد الوطن ومستقبله.

وطالب رئيس بلدية المحافظة بتوجيه مَن يلزم حتى يتم إزالة التشوهات كافة، وتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تشديده على مديري مكاتب التعليم بالمحافظة (بنين وبنات) بتوجيه قادة المدارس بتفعيل المناسبة يومَي الأحد والاثنين من خلال منبر الإذاعة والفصول المدرسية، ومن قِبل المعلمين والمعلمات، للحديث عن ظاهرة التشوهات في المجتمع، وآثارها السلبية والسيئة.

وقد تم توجيه مديري الإدارات الحكومية كافة في المحافظة بتوعية موظفيهم فيما يخص ذلك الأمر.

كما طالب مديري الجهات الأمنية بالمحافظة بمراقبة المواقع التي تتم فيها المخالفات، وإتلاف الممتلكات العامة وتشويهها، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.