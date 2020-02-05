"شباب القصيم" يتسلم وثيقة "شريك استراتيجي" من مؤسسة "محمد بن فهد"

الأولى من نوعها في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بالمؤسسة

تسلّم أمير منطقة القصيم رئيس مجلس الشباب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وثيقة "شريك استراتيجي" لمجلس شباب القصيم، والتي تعتبر الأولى من نوعها في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والتي تعتبر أول وثيقة يحصل عليها مجلس شباب بالمملكة.

ووصل مدير جامعة محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري، إلى القصيم حاملًا الوثيقة، وسلمها أميرها ضمن فعاليات ملتقى شباب الوطن الذي نظمه مجلس شباب المنطقة، مؤخرًا بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

من جهته، أعرب أمين لجنة الشباب دهش الدهش، أن هذه الوثيقة حافز ودافع للمزيد من العمل والعطاء لخدمة الشباب وفق توجيهات وتطلعات أمير المنطقة ونائبه، كما عد هذه الوثيقة والتي مُنحت لعدد من الجهات منها جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي؛ ‫ليكون مجلس الشباب بالقصيم ثالث تلك الجهات وأول مجلس للشباب على مستوى المملكة، إضافة مهمة لمسيرة المجلس، نظيرًا للمبادرات التي قام بها مجلس شباب القصيم بتفاعل ونشاط منسوبيه من الأعضاء والمتطوعين.

ورفع "الدهش" نيابةً عن منسوبي وأعضاء المجلس وشباب المنطقة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة ونائبه، على ما يحظى به المجلس من اهتمام بخدمة الشباب، ومقدمًا شكره لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية على ثقتها فيما يقدمه المجلس، متطلعًا لبذل المزيد من العطاء لخدمة وتمكين شباب منطقة القصيم.