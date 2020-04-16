هدف "أبو شقير" و"الدوسري" ضِمن أجمل خمسة أهداف "ساقطة"

من اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف مناف أبو شقير لاعب فريق الاتحاد، وأيضًا هدف عبدالعزيز الدوسري لاعب الهلال السابق؛ ضمن أجمل خمسة أهداف جاءت من تسديدات ساقطة في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وسمح الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري للقراء بالمشاركة في التصويت للهدف الأجمل برأيهم؛ حيث يستمر التصويت حتى يوم الجمعة 24 أبريل.

مناف أبوشقير (الاتحاد)

كان فريق اتحاد جدة السعودي، قوة لا يستهان بها في جميع أنحاء القارة بداية الألفية الجديدة؛ حيث فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميْ 2004 و2005. وقد تميز المُدافع عن لقبه بانتصارات صريحة؛ بما في ذلك الفوز في ربع النهائي.

قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2005 نجح نادي الاتحاد السعودي حامل اللقب في العودة بنتيجة التعادل مع مضيفه شاندونغ لونينغ الصين بنتيجة 1- 1، قبل أن يحقق الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الإياب.

وكان من بين أهداف مباراة الإياب هدف مناف أبو شقير عبر تسديدة ساقطة متقنة من فوق الحارس يانغ تشينغ؛ حيث ذهبت الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى، وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة 7- 2.

عبدالعزيز الدوسري (الهلال)

في مباراة ثانية للاتحاد، وبالتحديد بعد ست سنوات، تلقّى مرمى الفريق هدفًا جميلًا من لاعب الهلال عبدالعزيز الدوسري، الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة ساقطة في الشباك.

ورغم هذا الهدف؛ إلا أن الاتحاد حقق الفوز بنتيجة 3- 1 خلال مباراة دور الـ16 الذي أقيم من جولة واحدة؛ وبالتالي تقدم الفريق إلى ربع النهائي.

الأهداف الثلاثة المتبقية هي:

هدف اللاعب الكوري الجنوبي ها داي- سونغ (سيؤول)، سجّله في المباراة أمام الاستقلال، أكتوبر 2013.

وهدف الياباني ناوكي ايشيهارا لاعب فريق (سانفريس هيروشيما)، في مباراة أمام ويسترن سيدني وندررز، مايو 2014.

وهدف النجم البرازيلي ريكاردو غولارت لاعب فريق (غوانغزهو إيفرغراند) الذي سجله في المباراة أمام جيجو يونايتد، مارس 2018.