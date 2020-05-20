رئيس جامعة طيبة: نستقبل ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد والوطن ينعم في خير وسلام

نوّه بجهود سموه في متابعة مكافحة "كورونا" وتقديم المساعدة للمواطنين وللمقيمين

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني التهاني، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد في الوقت الذي تنعم فيه بلادنا بالأمن والأمان والتقدم، بفضل التلاحم والترابط بين أبناء الشعب الأصيل والقيادة الرشيدة.

وقال "السراني": نستقبل ذكرى تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، والوطن ينعم في خير وسلام، وتابعنا جميعًا جهود الدولة المباركة -رعاها الله- في مكافحة وباء كورونا وما سطرته لهذه الجائحة؛ حيث رصدت المبالغ المالية ووجهت وجندت جميع القطاعات الحكومية بالوقوف سدًّا منيعًا لها، ولا تهاون في خدمة المواطن السعودي، بل أخذت ذلك هو شعارها ورحى اهتمامها، وكان كل ذلك بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- بل تعدّى ذلك بتقديم المساعدة والعلاج للمقيمين وحتى لمخالفي أنظمة الإقامة، كل ذلك يقدم في هذه الدولة المباركة مملكة الإنسانية.

وتابع "السراني": تواكب هذه الذكرى الكثير من التحديات التي يعيشها العالم، والتي ستتجاوزها المملكة بإذن الله كما تجاوزت الكثير من المحن والصعوبات من قبل، بل ستحقّق رؤية المملكة وبرامجها كامل مستهدفاتها بإذن الله.

واختتم "السراني" قائلًا: بهذه المناسبة أرفع باسمي واسم منسوبي جامعة طيبة وباسم طلابها وطالباتها؛ أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله وأيده بنصره، وإلى مقام سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا "المملكة العربية السعودية" وقيادتها وشعبها، وأن يحفظ حدودها وينصرها ويمكنها من أعدائها.