تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية

أكثر من 9000 جولة رقابية نفذتها الأمانة في المنشآت التجارية الأسبوع الماضي

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9.628 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.



وأسفرت الجولات عن تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.



وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.



وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال نفس الفترة، 4410 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، داعية الجميع إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، لمعالجتها.