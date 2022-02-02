جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي تعلن أسماء الفائزين في نسختها السادسة

1169 فائزاً حازوا على الجائزة منذ انطلاقها.. بقيمة جوائز 16 مليون ريال

أعلنت جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي، أسماء الفائزين في نسختها السادسة من طلاب وطالبات عائلتي العجلان والعيد.

وبلغ عدد المتفوقين والمتفوقات في هذه النسخة 170 طالباً وطالبة لعام 2020، منهم 28 في المرحلة المتوسطة، و61 في المرحلة الثانوية، و73 في مرحلة البكالوريوس، فيما بلغ عدد المتفوقين في جائزة الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان للدكتوراه والماجستير (بنين) متفوقين اثنين، في حين بلغ عدد المتفوقات في جائزة وضحى بنت ناقي الهذلي (أم عجلان) للدكتوراه والماجستير (بنات) 6 متفوقات.

وحصل الفائزون بالنسخة السادسة على جوائز بقيمة تفوق 1.1 مليون ريال، فيما بلغ مجموع الفائزين بالجائزة منذ انطلاقتها 1167 فائزا وفائزة، وبلغت قيمة الجوائز منذ انطلاقها 16 مليون ريال.

وشملت الجائزة أربعة مسارات، هي: جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي، وجائزة الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان للدكتوراه والماجستير (طلاب)، وجائزة وضحى بنت ناقي الهذلي (أم عجلان) للطالبات المتفوقات في الدكتوراه والماجستير، وجائزة الشيخ سعد بن عبدالعزيز العجلان -رحمه الله- للقرآن الكريم.

وتأتي الجائزة انطلاقاً من واجب وطني وأسري، يهدف إلى تشجيع التفوق في جميع المجالات العلمية والعملية وإذكاء روح التنافس بين أبنائها وبناتها، وتقديم النماذج المتميزة سلوكياً وعلمياً لتكون مثالاً يحتذى ونموذجاً للشباب المتميز الطموح.

وحظيت الجائزة برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في دورتها الأولى والتي شرف حفلها بكلمات وتوجيهات كريمة، حيث قال: إن "أسرة العجلان لها مشاركات وأعمال مشهودة، تُسجَّل بمداد من ذهب؛ ‏لأن أفرادها يقومون بدور مهم جدّاً في مسيرة الاقتصاد الوطني، ‏ولا شك أنهم يحققون بذلك معادلة مهمة، وهم في هذا المجال جمعوا بين أمرين مهمين (الإرادة والإدارة)؛ فكانتا لهم ‏مبتغى جيداً، وعملاً مسروراً وواضحاً وكبيراً".

وامتداداً لتلك الرعاية حظيت الجائزة برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض في دورتها الثالثة، وهو ما كان له بالغ الأثر في تعزيز التنافس الشريف بين الطلاب والطالبات.

وتعتبر الجائزة امتداداً لما توليه قيادة البلاد المُباركة وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام بالغ للعِلم والتفوق، فيما تعد الجائزة أنموذجاً يُحتذى به على صعيد الجوائز العِلمية المقدمة للطلاب المتفوقين لتحفيزهم على الإبداع والتميز على كافة الأصعدة.

وللجائزة أثرها الإيجابي على مستوى التشجيع والتنافس، وهو الأثر الذي تجاوز الجانب المادي إلى ما هو أعمق من الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي وتعزيز الثقة بالنفس والحرص على تحقيق التفوق.