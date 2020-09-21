ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم

زيادة 469 عن حالات أمس

سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

فيروس كورونا الجديد

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21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:15 PM

زيادة 469 عن حالات أمس

ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

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فيروس كورونا الجديد

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