القمة تجمع الهلال والأهلي.. والشباب يخشى من وداعية العين

في جولة تحديد اللقب وحظوظ بطاقة آسيا

تدور عجلة الدوري من جديد، حيث تنطلق غداً الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 28، بإقامة 3 مباريات.

تجمع المواجهة الأولى، الشباب بضيفه العين على ملعب نادي الشباب في الرياض، عند الساعة 7:10 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ2 بـ 48 نقطة في جدول الترتيب.

وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل الباطن نظيره الاتفاق عند الساعة 7:20 مساءً، حيث يحتل الباطن المرتبة 13 بـ30 نقطة، في المقابل يحتل الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ41 نقطة.

وفي الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ52 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 8 بـ38 نقطة، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 9:00 مساءً.